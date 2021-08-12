لافروف يرد مازحا على القوالب النمطية عن روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في المجمع الفني "تافريدا"، إنه لا يرى أي أمر سيئ في الصور النمطية عن روسيا، بما في ذلك الفودكا والدببة.

وعند سؤال لافروف كيف يمكن تغيير النظرة والمواقف تجاه "العناصر الثقافية الروسية التقليدية"، والتي ينظر إليها البعض بسخرية في العالم وكذلك بين الروس أنفسهم، رد بالقول: "نحمد الرب على وجود مثل هذه الرموز لدينا. ينظرون إلينا كبلاد الفودكا والبالاليكا، وهي من علامات المرح والنظرة الحميدة تجاه الحياة. وأما بالنسبة للدببة، فهي علامة تدل على اهتمامنا بالطبيعة".

ويرى الوزير الروسي، أنه من الأفضل أن تكون مثل هذه الرموز المثيرة للابتسام، بدلا من الأفكار التي تظهر لدى الكثير عند ذكر الولايات المتحدة، ومن بينها على سبيل المثال، موضوع الهنود الحمر. وقال: "مصيرهم أسوأ بما لا يقاس، من مصير الدببة في روسيا. فهم يعيشون في محميات، أما الدببة عندنا فتتجول في جميع أنحاء البلاد".

وذكر لافروف، أن الصور النمطية عن روسيا جاءت من الحياة، و"لم يكن خلف ظهورها، أي قرار أو اجتماع سري للإمبراطورية الروسية ولا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي".

المصدر: نوفوستي