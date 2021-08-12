توقيف مدير مؤسسة لتطوير أنظمة فرط صوتية بتهمة الخيانة العظمى

أفادت وسائل إعلام روسية بأن أجهزة الأمن أوقفت مدير مؤسسة معنية بتطوير أنظمة فرص صوتية بتهمة الخيانة العظمى.

ونقلت وكالة "تاس" اليوم الخميس عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون تأكيده أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألقت القبض في موسكو على ألكسندر قرآنوف (Александр Куранов)، المدير العام وكبير المصممين في "مؤسسة البحوث العلمية للأنظمة فرط الصوتية" التابعة لمؤسسة "لينينيتس" الدفاعية، بتهمة خيانة الدولة.

وأشار المصدر إلى أن المحققين ينوون مطالبة القضاء باعتقال الموقوف لمدة شهرين على ذمة التحقيق.

ولم تتضح ملابسات اعتقال قرآنوف حتى الآن.

ولفتت "تاس"، اعتمادا على بيانات مفتوحة، إلى أن قرآنوف هو صاحب الدكتوراه في العلوم التقنية وبروفيسور في نظم وتكنولوجيات الإدارة في جامعة سان بطرسبورغ بوليتكنيك.

المصدر: "تاس"