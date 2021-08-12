بورتسينكو: مستعدون لموجة جديدة محتملة من كوفيد-19 في موسكو

قال دينيس بروتسينكو كبير أطباء مستشفى "كوموناركا" الخاص بعلاج المصابين بكوفيد-19 بموسكو، إن النظام الصحي الروسي، جاهز لموجة جديدة محتملة من المرض في الخريف.

وأضاف بورتسينكو، خلال زيارته إلى منطقة ما وراء البايكال: "توجد لدينا مخاوف من حدوث ذلك. لكن نظام الرعاية الصحية في البلاد، اكتسب خبرة على مدى هذه السنة ونصف السنة، بما في ذلك إعادة تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين بكوفيد. وباتت لدينا خبرة في مجال تجهيز مراكز تشخيص المرض على قاعدة المستوصفات والمراكز الصحية العادية، ونحن نستخدم ذلك بشكل واسع في موسكو. ويسمح ذلك لنا بالحديث عن عدم وجود أي هلع لدينا أو خوف أمام احتمال حدوث سيناريو سلبي يمكن أن يقع في سبتمبر المقبل".

Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне коронавируса осенью, сообщил Проценкоhttps://t.co/bzYylWBeDGpic.twitter.com/J9weYKbOwP — РИА Новости (@rianru) August 12, 2021

ويرى الطبيب المعروف، أن احتمال ظهور موجة جديدة من كوفيد-19، يعتمد إلى حد كبير على السكان وعلى موقفهم الاجتماعي والمدني وكذلك على نظرتهم تجاه التطعيم بلقاحات ضد فيروس كورونا.

Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России. Он уверен, что это связано с поствакцинальным иммунитетомhttps://t.co/VcFiapp1bEpic.twitter.com/iAqCJseNA8 — РИА Новости (@rianru) August 12, 2021

وأضاف بروتسينكو: "من جانب المنظومة الصحية الحكومية، تم بذل جل الجهود الممكنة لجعل عملية التطعيم مبسطة ومجانية، ولذلك يجب أن يتوجه الجميع إلى التطعيم".

المصدر: نوفوستي