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أول لقطات من موقع تحطم مروحية "مي-8" في كامتشاتكا

أخبار روسيا

أول لقطات من موقع تحطم مروحية
Sputnik
صورة أرشيفية لمروحية من طراز "مي-8"
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نشرت قناة RT لقطات من موقع تحطم مروحية من طراز "مي-8" في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، لتكون بذلك أول لقطات حول الحادث تنشر على الإنترنت.

وظهر في لقطات الفيديو، رجال الإنقاذ وهم على متن قوارب في مكان سقوط المروحية.

وسقطت المروحية وتحطمت في بحيرة كوريل بالقرب من محمية كرونوتسكي الطبيعية في جنوب شبه الجزيرة. وكان على متنها 13 راكبا بينهم طفل، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 3 أشخاص.

ووفقا للمعلومات الأولية، تم إنقاذ ثمانية أشخاص. 

وقالت مديرية التحقيق في المنطقة، إنها فتحت قضية جنائية لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: RT

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