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"فيسبوك" تحجب 300 صفحة بزعم أنها عملت انطلاقا من روسيا لنشر "معلومات مضللة"

أخبار روسيا

Reuters Dado Ruvic
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أعلنت شركة "فيسبوك" عن حجبها أكثر من 300 صفحة على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، تقول إنها كانت ناشطة انطلاقا من روسيا، ونشرت معلومات "مضللة" حول لقاحات كورونا.

وأشارت "فيسبوك" إلى أنها حجبت 65 صفحة على "فيسبوك" و243 صفحة على "إنستغرام"، مرتبطة بشركة Fazze المسجلة في بريطانيا، التي كانت ناشطة انطلاقا من روسيا.

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وكانت تلك الشبكة تنشر ادعاءات في نوفمبر وديسمبر عام 2020 بأن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية يحول الناس إلى شمبانزي، ثم هاجمت لقاح "فايزر" الأمريكي.

وأضافت أن الشبكة كانت تستهدف المستخدمين من الهند وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، لكنها فشلت في جذب عدد كبير من المتابعين.

المصدر: "نوفوستي"

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