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باتروشيف وحولتا يبحثان التعاون بين روسيا وإسرائيل في مجال مكافحة الإرهاب

أخبار روسيا

باتروشيف وحولتا يبحثان التعاون بين روسيا وإسرائيل في مجال مكافحة الإرهاب
Sputnik Grigory Sysoev (Sputnik) + موقع الحكومة الإسرائيلية gov.il
نيكولاي باتروشيف (على اليمين) وإيال حولتا
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بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، مع الرئيس الجديد لهيئة الأمن القومي الإسرائيلية، إيال حولتا، التعاون الثنائي والجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب.

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وكشف يفغيني أنوشين، الناطق باسم جهاز مجلس الأمن الروسي، أن الطرفين أكدا سعيهما إلى "توسيع التنسيق الروسي الإسرائيلي، وبحثا بشكل مفصل القضايا المتعلقة بمواصلة التعاون بين مجلسي الأمن والجهازين الاستخباراتيين، مع التركيز على موضوع مكافحة الإرهاب الدولي".

وأضاف أن باتروشيف ونظيره الإسرائيلي "تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وتسوية عدد من النزاعات الإقليمية".

وذكر أنوشين أن باتروشيف هنأ حولتا بتعيينه رئيسا لهيئة الأمن القومي، معربا عن أمله في استمرارية الاتصالات بين البلدين في مجال الأمن.

وأضاف أنوشين أن اللقاء جرى بحضور رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلية المنتهية ولايته، مائير بن شبات، الذي شكره باتروشيف على التعاون المثمر حول أبرز ملفات الأجندة الدولية والإقليمية.

المصدر: "إنترفاكس"

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