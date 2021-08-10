 
مباشر

روسيا تشهد تراجعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أخبار روسيا

روسيا تشهد تراجعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0rc

سجلت السلطات الصحية في روسيا 21378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و792 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الثلاثاء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في مدينة بطرسبورغ (1811)، تليها العاصمة موسكو (1639)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو ( 1309).

إقرأ المزيد
روسيا.. 22160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و769 حالة وفاة
روسيا.. 22160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و769 حالة وفاة

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و491288 إصابة، وتعافى منها 5 ملايين و788710 أشخاص، فيما بلغت حصيلة الوفيات 166442 حالة وفاة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا