روسيا تشهد تراجعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا 21378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و792 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الثلاثاء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في مدينة بطرسبورغ (1811)، تليها العاصمة موسكو (1639)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو ( 1309).

إقرأ المزيد

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و491288 إصابة، وتعافى منها 5 ملايين و788710 أشخاص، فيما بلغت حصيلة الوفيات 166442 حالة وفاة.

المصدر: RT