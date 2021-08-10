الجيش الروسي يتدخل بعد حادثة المستشفى في فلاديقفقاس والسلطات تفتح تحقيقا

زودت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية المستشفى الذي تعطلت فيه أجهزة الأوكسجين في جمهورية أوسيتيا الشمالية ما أدى إلى وفاة 9 اشخاص، بطن من مادة الأوكسجين.

وأفادت وزارة الصحة في أوسيتيا الشمالية أنه تم توفير إمدادات الأكسجين دون انقطاع لجميع المرضى في مستشفى فلاديقفقاس للطوارئ، حيث توفي 9 مرضى في اليوم السابق بسبب حادث في محطة الأكسجين.

وأفادت السلطات الإقليمية بحدوث انهيار في محطة أوكسجين في مستشفى طوارئ في فلاديقفقاس. ونتيجة لحالة الطوارئ هذه توفي تسعة مرضى، بسبب انقطاع الأوكسجين عنهم.

وقالت المنطقة العسكرية الجنوبية إن الجيش الرابع المتمركز في مدينة موزدوك (أوسيتيا الشمالية)، قام بتزويد مستشفى الطوارئ بالأوكسجين.

ونتيجة وفاة تسعة مرضى، فتحت السلطات قضية جنائية وفق المادة الخاصة بأداء عمل أو تقديم خدمات لا تفي بمتطلبات السلامة، ما من شأنه أن يؤدي إلى وفاة شخصين أو أكثر.

وأعلنت السلطات في جمهورية أوسيتيا الشمالية، أمس الاثنين، عن مصرع 9 أشخاص جراء تعطل أنظمة الأوكسجين في مستشفى بمدينة فلاديقفقاس، عاصمة هذه الجمهورية الواقعة بشمال القوقاز الروسي.

وقالت وزارة الصحة في الجمهورية إن سبب وفاة الأشخاص التسعة هو نقص الأوكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية في المستشفى.

المصدر: نوفوستي