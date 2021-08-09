موسكو تستنكر تغاضي السلطات اليابانية عن فعاليات لمتطرفين أمام السفارة الروسية

استنكرت الخارجية الروسية تغاضي السلطات اليابانية عن فعاليات اليمينيين المتطرفين أمام السفارة الروسية في طوكيو في الذكرى الـ 76 لدخول الاتحاد السوفيتي في الحرب ضد اليابان.

ونظم المتطرفون احتجاجات أمام السفارة الروسية، طالب المشاركون فيها بـ "إعادة" ما يسمونه بـ "الأراضي الشمالية"، أي 4 جزر من جزر الكوريل الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن "مثل هذه الأعمال التي تجري وسط التغاضي عنها من قبل السلطات اليابانية، تعتبر دليلا آخر على عدم رغبة طوكيو الرسمية وبعض القوى السياسية والاجتماعية في البلاد في النظر بشكل مباشر إلى التاريخ، وأخذ العبرة منه".

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وأعربت الخارجية عن قلقها البالغ إزاء "المحاولات المستمرة من قبل الجانب الياباني لتجاهل نتائج الحرب العالمية الثانية المعترف بها دوليا، وعدم رغبتها في إعطاء التقييم الضروري للماضي العسكري للبلاد".

يذكر أن الاتحاد السوفيتي دخل في الحرب ضد اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية في 8 أغسطس عام 1945، طبقا للالتزامات أمام الحلفاء التي قطعها على نفسه خلال مؤتمر يالطا.

وتشترط اليابان تسليمها جزر الكوريل الجنوبية لعقد معاهدة السلام مع روسيا، التي لا تزال غائبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتقول موسكو أن السيادة الروسية على الجزر تعتبر إحدى نتائج الحرب العالمية الثانية وهي غير خاضعة لإعادة النظر فيها.

المصدر: "نوفوستي"