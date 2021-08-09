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مصرع 9 أشخاص جراء عطل في أنظمة الأوكسجين بمستشفى في جنوب روسيا

أخبار روسيا

مصرع 9 أشخاص جراء عطل في أنظمة الأوكسجين بمستشفى في جنوب روسيا
Sputnik DENIS ABRAMOV
صورة من الأرشيف
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أعلنت السلطات في جمهورية أوسيتيا الشمالية بشمال القوقاز الروسي عن مصرع 9 أشخاص جراء تعطل أنظمة الأوكسجين في مستشفى بمدينة فلاديقوقاز.

وقالت وزارة الصحة في الجمهورية إن سبب وفاة الأشخاص التسعة هو نقص الأوكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية في المستشفى.

وكان الأشخاص موجودون في قسم العناية المركزة، وهم مصابون بفيروس كورونا.

وذكر القائم بأعمال رئيس الجمهورية سيرغي مينيايلو إنه تلقى تقريرا يفيد بظهور ثغرة في الأنبوب الذي كان يزود محطة الأوكسجين التابعة للمستشفى، مما أسفر عن انقطاع الأوكسجين عن قسم العناية المركزة.

وأشارت السلطات إلى أنه كان هناك 71 شخصا في قسم العناية المركزة أثناء وقوع الحادث.

المصدر: وكالات

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