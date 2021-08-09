سجلت السلطات الصحية في روسيا 22160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و769 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الاثنين، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في العاصمة موسكو (2150)، تليها مدينة بطرسبورغ (1895)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1487).

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و469910 إصابات، وتعافى منها 5 ملايين و769981 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 165650 حالة وفاة.

المصدر: RT