سقوط صخرة تزن 16 طنا على خط للسكك الحديدية في روسيا

أعلنت إدارة السكك الحديدية الروسية في الشرق الأقصى أن صخرة تزن 16 طنا سقطت على خط للسكك الحديدية في منطقة فانينسكي بإقليم خاباروفسك الروسي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وكتبت الإدارة في صفحتها على إنستغرام، اليوم الجمعة، أن الصخرة الكبيرة سدت طريق السكة الذي يؤدي من تشيبساري إلى أوست أوروتشي، مضيفة أن سائق القطار الذي كان يمر عبر هذا الخط أوقف قطاره وأبلغ الإدارة بوقوع الحادثة.

وأوضحت: "سقطت الصخرة على الخط من منحدر جبلي بعدما جرفتها الأمطار الغزيرة غير الطبيعية. وأرسلنا قطارا خاصا لإزالة الصخرة، واتضح أن وزنها يبلغ نحو 16 طنا".

وأشارت إلى أن عملية إزالة الصخرة من خط السكة الحديدية واستئناف حركة القطار تمت بسرعة.

المصدر: نوفوستي