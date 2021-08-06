جميع أفراد الجيش الروسي تم تطعيمهم ضد كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية أكملت التطعيمات بشكل تام ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن التطعيم في الجيش الروسي ضد كورونا اكتمل قبل نحو ثلاثة أشهر، وتجري حاليا عمليات إعادة التطعيم، وقام بإعادة التطعيم 34 ألف عسكري، فيما أنجز في المجمل تطعيم أكثر من مليون عسكري.

وقال شويغو بهذا الشأن: "نحن بالطبع لا يمكننا تطعيم الجميع بالأوامر، لكننا نعتبره أمرا مرغوبا بدرجة قصوى"، مضيفا أنه لا يوجد ممتنعون بشأن التلقيح ضد كوفيد داخل القوات المسلحة.

وأعرب الوزير عن الأمل في "أن يستمر ذلك في المستقبل، لأن الجميع يدرك أن المهام التي تقف أمام القوات المسلحة لا تفترض وجود أي مخاطر إضافية، فهي كافية ومختلفة للغاية وعديدة".

المصدر: نوفوستي