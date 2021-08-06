هروب 5 معتقلين من سجن في ضواحي موسكو بينهم متهم بجريمة قتل أثارت ضجة
Reuters
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فر 5 معتقلين من مركز احتجاز مؤقت في ضواحي موسكو، بينهم متهم بجريمة قتل رجل الأعمال، فلاديمير ماروغوف، التي أثارت ضجة في وسائل الإعلام والرأي العام.
وفقا للبيانات الأولية، فإن المتهمين تمكنوا من الهرب باستخدام مفاتيح لأقفال غرف الاحتجاز المؤقت.
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ومن بين الذين فروا، ألكسندر مافريدي، المتهم بقتل رجل الأعمال، فلاديمير ماروغوف، وتعرف هذه القضية في وسائل الإعلام بجريمة قتل "ملك النقانق" لأنه يمتلك عدة مصانع للسجق.
كذلك استطاع 4 آخرين من الفرار، وقد تم ألقاء القبض عليهم في وقت سابق بتهم جرائم السرقة.
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المصدر: نوفوستي