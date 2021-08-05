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بوتين: الحرائق والفيضانات في روسيا مرتبطة بتغيرات المناخ

أخبار روسيا

بوتين: الحرائق والفيضانات في روسيا مرتبطة بتغيرات المناخ
Sputnik
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن وجود صلة بين توسيع نطاق الحرائق والفيضانات في بلاده وتغيرات المناخ في العالم.

وقال بوتين في أثناء اجتماع حكومي ترأسه اليوم الخميس: "سنبحث غدا في اجتماع منفصل مسائل مكافحة الحرائق والفيضانات، وكل ذلك مرتبط إلى حد كبير بتغيرات المناخ على مستوى العالم وفي بلدنا".

وأوضح الرئيس أن المتوسط السنوي لارتفاع درجات الحرارة في روسيا خلال الأعوام الـ44 الماضية يتجاوز بـ2.8 ضعف مؤشر المتوسط العالمي.

المصدر: RT

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