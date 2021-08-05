وزارة الصحة الروسية: 37 مليون ملقح ضد كورونا في البلد

أفاد نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، بأن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا في روسيا ازداد خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3 ملايين شخص ليصل إجمالي عدد الملقحين في البلد إلى 37 مليونا.

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وقال غريدنيف، اليوم الخميس، في خطاب ألقاه بمؤتمر "الحماية من "كوفيد-19": "لقد تم في أنحاء بلادنا حتى الآن تلقيح 37 مليون شخص، وازداد عدد الملقحين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3 ملايين شخص".

وانطلقت حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في روسيا في 18 يناير الماضي. وفي البداية كانت السلطات الروسية تخطط لرفع مستوى المناعة الجماعية للعدوى إلى 60%، لكن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، كلف الحكومة في أوائل يوليو الماضي بالعمل على أساليب رفع هذا المؤشر إلى 80%.

وأوضحت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور" أن رفع المطلبات في هذا المجال مرتبط بظهور طفرات الفيروس الجديدة.

المصدر: تاس