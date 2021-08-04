مفتي موسكو: البرنامج التدريبي لأئمة روسيا أفادنا كثيرا

قال الشيخ إيلدار علاء الدينوف مفتي موسكو على هامش المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي اختتم فعالياته في القاهرة أمس، إنه يشعر بالفخر بتخريج 21 إماما في روسيا هذا العام.

وأشار إلى أن "هذا البرنامج التدريبي الناجح قد أفاد أئمة روسيا كثيرا"، مشيرا إلى أن "دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم حرصتا شديد الحرص من خلال هذا التدريب على تخريج مفتين مدركين لأهمية الفتوى وخطورتها، وكذلك المناهج الإفتائية الوسطية الصحيحة، فضلا عن تدريبهم على كيفية إنزال النصوص الشرعية على الواقع المعاصر".

وأوضح أنه "سيتم الاستفادة من خريجي هذا البرنامج التدريبي لخدمة المسلمين الروس في مختلف مناطق البلاد، خاصة وأنهم تم اختيارهم من أماكن متنوعة تغطي كافة كيانات روسيا، وبينها مقاطعة موسكو وجمهورية تتارستان ومقاطعات ساراتوف وقازان وبينزا، وغيرها".

وتوجه بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر "لما فيه من وحدة بين علماء ومفكري ومفتي العالم"، مؤكدا "أهمية التواصل الدائم بين المؤسسات والهيئات الإفتائية على مستوى العالم لإيجاد حلول للمستجدات الفقهية، وتبادل الخبرات في كيفية تسخير الوسائل التكنولوجية في مجال الفتوى".

المصدر: RT