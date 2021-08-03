مجلس الاتحاد الروسي: يمكن للنساء الانخراط في قطاع ميكانيكا الطيران اعتبارا من 2022

أفادت رئيسة اللجنة الاجتماعية بمجلس الاتحاد الروسي، إينا سفياتينكو، بأن وزارة العمل الروسية ستسمح للنساء بالعمل في قطاع ميكانيكا الطيران ابتداء من 1 مارس القادم.

وقالت السيناتورة الروسية: "كانت خريجات الجامعات يرسلن لي رسائل في شبكات التواصل الاجتماعي منذ شهر كانت تضم صور لشهاداتهن وعبرن فيها عن أسفهن من أن تطبيق معرفتهن أمر مستحيل". وأضافت: "يسرني الآن أننا نجحنا في إزالة الظلم الذي حير بالمعنى الحرفي لكلمة "حيرة" الفتيات اللواتي تخرجن في تخصص مهندسات ميكانيكا كي يعملن مباشرة في صيانة الطائرات (المروحيات). وسيدخل الأمر حيز التنفيذ في 1 مارس 2022 ".

وتابعت أن أمر وزارة العمل لا يعد ترخيص عمل فحسب بل وفرصة لعمل ما تحبه النساء وهو ما كان تحلم به الكثيرات منذ أيام دراستهن.

وأوضحت أنه يتم حاليا إدخال التعديلات المناسبة على قائمة الاختصاصات المدنية، مشيرة إلى أن وزارة العمل أعدت مشروع الأمر الذي سيسمح للنساء بالعمل في قطاع ميكانيكا الطيران.

المصدر: نوفوستي