 
مباشر

النيران تلتهم منذ بداية موسم الحرائق في ياقوتيا أكثر من 4 ملايين هكتار

أخبار روسيا

النيران تلتهم منذ بداية موسم الحرائق في ياقوتيا أكثر من 4 ملايين هكتار
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyxr

قالت سلطات ياقوتيا بروسيا، إن النيران طالت منذ بداية موسم الحرائق في الجمهورية، أكثر من 4 ملايين هكتار، وتم بشكل إجمالي تسجيل أكثر من 1300 حريق غابات، مقابل 1598 قبل عام.

في الوقت الحالي، لا يزال هناك 171 حريقا طبيعيا في الجمهورية. ووصلت النيران بشكل قريب إلى قرية كيلاي الواقعة على بعد 170 كلم من مدينة ياكوتسك. وتم إجلاء أكثر من 100 شخص من هناك، من بينهم 62 طفلا.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. مروحيات وزارة الدفاع الروسية تكافح الحرائق في ياقوتيا
بالفيديو.. مروحيات وزارة الدفاع الروسية تكافح الحرائق في ياقوتيا

وللمساعدة في إخماد الحريق، أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بإرسال سرية هندسة إضافية تابعة للجيش الروسي مع معداتها الخاصة.

وفي يوم أمس، غطت سحب الدخان السماء فوق قرية كوبياي في ياقوتيا، وتحول النهار إلى ظلام بسبب ذلك.

وعلى خلفية كل ذلك، واعتبارا من 1 يوليو منعت السلطات سكان المنطقة من زيارة الغابات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا