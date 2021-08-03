النيران تلتهم منذ بداية موسم الحرائق في ياقوتيا أكثر من 4 ملايين هكتار

قالت سلطات ياقوتيا بروسيا، إن النيران طالت منذ بداية موسم الحرائق في الجمهورية، أكثر من 4 ملايين هكتار، وتم بشكل إجمالي تسجيل أكثر من 1300 حريق غابات، مقابل 1598 قبل عام.

في الوقت الحالي، لا يزال هناك 171 حريقا طبيعيا في الجمهورية. ووصلت النيران بشكل قريب إلى قرية كيلاي الواقعة على بعد 170 كلم من مدينة ياكوتسك. وتم إجلاء أكثر من 100 شخص من هناك، من بينهم 62 طفلا.

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وللمساعدة في إخماد الحريق، أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بإرسال سرية هندسة إضافية تابعة للجيش الروسي مع معداتها الخاصة.

وفي يوم أمس، غطت سحب الدخان السماء فوق قرية كوبياي في ياقوتيا، وتحول النهار إلى ظلام بسبب ذلك.

وعلى خلفية كل ذلك، واعتبارا من 1 يوليو منعت السلطات سكان المنطقة من زيارة الغابات.

المصدر: RT