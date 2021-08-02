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السلطات الروسية تحدد سقف سعر 50 جرعة من لقاح "كوفيفاك" ضد كورونا

أخبار روسيا

السلطات الروسية تحدد سقف سعر 50 جرعة من لقاح
Sputnik Kirill Braga
جرعة من لقاح "كوفيفاك"
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وافقت دائرة مكافحة الاحتكار الروسية على أكبر سعر بيع ممكن لعلبة واحدة من جرعات لقاح "كوفيفاك" محلي الصنع الواقي من فيروس كورونا المستجد.

 

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وجاء في بيان نشرته الدائرة اليوم الاثنين أنها وافقت على ألا يتجاوز سعر العلبة الجديدة التي تضم 50 جرعة، مبلغا قدره 21650 روبلا، ما يعادل 296 دولارا أمريكيا.

وذكرت الدائرة أن العقار المذكور تم إدراجه في قائمة الأدوية الحيوية والأساسية.

وتصنع روسيا في الوقت الحالي وعلى 12 منصات أربعة لقاحات واقعة من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهي: "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" من تطوير مركز غاماليا العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية؛ "أبيفاك كورونا" من تطوير مركز "فيكتور" للوبائيات التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك "كوفيفاك" من تطوير مركز تشوماكوف للوبائيات لدى أكاديمية العلوم الروسية.

 

المصدر: "تاس"

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