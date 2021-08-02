بوتين يهنئ العسكريين بيوم قوات الإنزال الجوي

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، عناصر وضباط وقدامى المحاربين في قوات الإنزال الجوي في الجيش الروسي، بيومها.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن المظليين قاموا دائما بحل كافة المهام التي كلفوا بها، بكفاءة وبسرعة حتى في أصعب المواقف، وأظهروا الشجاعة والجرأة والبسالة.

وأضاف الرئيس بوتين في تهنئته، التي تم نشرها على موقع الكرملين: "في صفوف قوات الإنزال الجوي، خدم دائما أشخاص يتمتعون بطباع متميزة صلبة، أصحاب شخصيات قوية لا تزعزعها الصعاب ومشبعة بالتضامن الأخوي. لقد نجح المظليون في حل المهام الحيوية بكفاءة وسرعة، وفي أصعب حالات الطوارئ أظهروا الشجاعة والجرأة والبسالة، وكانوا مثالا على التفاني في سبيل الوطن الأم".

وشدد الرئيس الروسي، على أن الجيل الحالي من عناصر هذه القوات، يفتخرون بتاريخ قوات الإنزال الجوي، ويتعاملون مع قدامى المحاربين باحترام، ويبجلون التقاليد قاموا بترسيخها.

وأضاف بوتين: "يعرف شعب روسيا، أنكم لن تخذلوه أبدا، وستحافظون دائما على المصالح الوطنية وأمن البلاد بشكل حازم ومضمون".

تحتفل روسيا كل عام في 2 أغسطس، بيوم قوات الإنزال الجوي، وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 31 مايو 2006.

المصدر: نوفوستي