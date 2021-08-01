بوتين يزور ديرا أرثوذكسيا قرب الحدود الروسية مع فنلندا

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدير الأرثوذكسي بجزيرة كونيفيتس في بحيرة لادوغا، أكبر بحيرة في أوروبا وتقع في شمال غرب روسيا، بالقرب من حدود فنلندا.

على هذه الجزيرة الواقعة في مقاطعة لينينغراد وجمهورية كاريليا، يوجد دير للرجال تم بناؤه في بداية القرن التاسع عشر، وتعرض للخراب خلال الفترة اللاحقة وكان في حالة يرثى لها.

في عام 2016، زار الرئيس بوتين هذا الدير، وأوعز بترميم كل من الكنيسة الرئيسية وصومعة أيقونة مريم العذراء هناك.

وخلال هذه الفترة تم تنفيذ أعمال الترميم، وكذلك العمل مع الوثائق الأرشيفية، مما جعل من الممكن إعادة ترميم المجمع بأكمله. وأشرفت شركة "روس نفط" العملاقة على كل أعمال الترميم وسددت كل نفاقاتها.

وأعرب رئيس الدولة عن رضاه بخصوص العمل المنفذ، وقال: "هذا أمر خيالي".

وخلال الزيارة للدير، دخل الرئيس بوتين إلى عدة كنائس هناك وأشعل عدة شمعات.

المصدر: نوفوستي