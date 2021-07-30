إلغاء ارتداء القفازات الإلزامي في الأماكن العامة بموسكو

قالت سلطات مدينة موسكو، إن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين ألغى ارتداء القفازات الإلزامي في الأماكن العامة بموسكو.

وكتب العمدة سوبيانين: "تحسن بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، الوضع المتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا. وتم تحقيق ذلك بفضل التطعيم الجماعي والإجراءات الوقائية الأخرى. وانخفض عدد الإصابات بكوفيد المكتشفة حديثا بمقدار 2.2 مرة، وانخفض عدد المصابين بالمرض الذين نقلوا إلى المستشفى - 1.6 مرة مقارنة بمؤشرات الذروة في النصف الثاني من شهر يونيو. في هذه الظروف، يمكننا الاستمرار في تخفيف القيود القائمة تدريجيا".

В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местахhttps://t.co/DT5rCH7HBYpic.twitter.com/vs117aP0Ug — РИА Новости (@rianru) July 30, 2021

وحث سوبيانين سكان موسكو، على الاستمرار في ارتداء كمامات حماية الجهاز التنفسي في الأماكن العامة.

المصدر: نوفوستي