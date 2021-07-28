الكرملين: تصريحات بايدن الرنانة حول حالة الاقتصاد الروسي غير صحيحة

نفى المتحدث باسم الكرملين صحة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول حالة الاقتصاد الروسي، مشيرا أن معلومات البيت الأبيض حول روسيا مغلوطة.

وخلال موجز صحفي اليوم الأربعاء، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات بايدن الذي وصف نظيره الروسي بـ "رئيس الدولة التي لا تملك سوى النفط والأسلحة النووية".

وذكر بيسكوف بهذا الصدد أن الحديث يدور عن أقوال "غير صحيحة من حيث جوهرها على أقل تقدير". وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الرئيس الأمريكي أدلى بتصريحاته هذه وهو يتحدث أمام موظفي الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، مضيفا: "من الواضح أن هذا النوع من الجمهور يحب تصريحات رنانة. لكن من الواضح أيضا أن الرئيس (الأمريكي) يعرب عن مواقف تأتي من ديوانه ومساعديه، وهذا ما يدل على سوء معرفة بروسيا الحديثة، وسوء فهم بخصوصها".

يتبع..