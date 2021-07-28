الكشف عن مكان تصنيع المقاتلة "كش مات" الروسية الحديثة

أعلن المجمع الروسي لصناعة الطائرات، إن عملية تجميع المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس ذات محرك واحد "كش مات" (سو-75) سيتم تنفيذها في مصنع الطائرات بمقاطعة آمور.

ويعد هذا المصنع الذي يحمل اسم "يوري غاغارين"، أحد فروع "شركة سوخوي"، التي تتمثل مهمتها الأساسية في بناء مقاتلات الجيل الخامس من طائرات "Su-57" و"Su-35S" من الجيل "4 ++" المتعددة الوظائف.

هذا وقد زار رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين مدينة كناز في تلك المنطقة اليوم الأربعاء.

وكشفت روسيا خلال فعاليات معرض "ماكس-2021" هذا العام عن أحدث ما توصلت له في مجال صناعة الطيران، وبالأخص صناعة الدرونات والمقاتلات والطائرات المدنية.

ومن أكثر ما لفت انتباه زوار المعرض ووسائل الإعلام ربما كانت المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "Checkmate" أو "كش مات"، التي تم تطويرها لتكون من أقوى المقاتلات من النواحي التقنية والتكتيكية، ولتحمل أنواعا مختلفة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة.

المصدر: نوفوستي