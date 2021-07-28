مصدر: مروحيات "مي 28 إن" ستزود بصواريخ "فيخر 1" الموجهة

أفاد مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية الروسي بأن مروحيات "مي 28 إن" المعروفة أيضا باسم "صياد الليل" ستزود بصواريخ "فيخر 1" الموجهة المضادة للدبابات.

وأشار المصدر في حديث لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الصواريخ المذكورة تم تحديثها حتى تكون صالحة لاستخدامها في مروحيات "مي 28"، وأن النموذج التجريبي للمروحية المزودة بنظام "فيخر إم" للأسلحة الموجهة يخضع حاليا للتجارب.

وأضاف المصدر أن النظام المذكور يضم صاروخا من نوع 9 آ 4172 كا "فيخر 1"، مجهزا بنظام الليزر للتصويب، ويصل مداه إلى 10 آلاف متر.

يذكر أن صاروخ "فيخر" خضع لاختبارات ناجحة لإطلاقها من المروحيات من نوع "كا 52 التمساح" في مارس الماضي.

وتم تقديم الصاروخ "فيخر 1" لأول مرة أثناء منتدى التقنيات العسكرية "الجيش 2020". وهو قادر على إصابة الأهداف على مسافة نحو 10 كلم وتزيد سرعته على 600 متر في الثانية. ورأس الصاروخ قادر على اختراق الدروع بسمك 750 مليمترا.

المصدر: "تاس"