القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة "روسيا والعالم الإسلامي "قازان 2021"

تعتزم الإدارة الروحانية لمسلمي روسيا ولجنة الرعاية الصحية في مجلس مفتي روسيا بدعم من مجلس الدوما ووزارة صحة جمهورية تترستان الروسية بتنظيم جلسة بعنوان "الطبابة في ظروف كوفيد-19".

ويأتي ذلك بغية تنظيم حوار بين الأطباء والخبراء حول العالم بشأن المسائل الحالية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته، ومن المزمع إجراء ذلك على ساحة القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة "روسيا والعالم الإسلامي".

ستشارك في الفعالية شخصيات حكومية ومجتمعية من العاملين في القطاع الصحي، ومدراء منظمات دولية طبية وصيدلانية، إضافة إلى أطباء وخبراء وعلماء من روسيا الاتحادية وإندونيسيا ولبنان والبحرين وتركيا. سيقوم بإدارة الجلسة آيرات فرّاحوف نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي في الجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي حول مسائل دعم الأعمال المتوسطة والصغيرة وعضو لجنة مجلس الدوما للميزانية والضرائب وعضو حزب روسيا الموحدة والحائز على شهادة دكتوراه دولة في العلوم الطبية وطبيب شرف في جمهورية تترستان.

سيقوم المشاركون في إطار جلسة "الطبابة في ظروف كوفيد-19" بتبادل الخبرات في تسخير النهج الابتكاري لعلاج مرضى كوفيد-19 وإعادة تأهيلهم لاحقا، وتمرير التقنيات الطبية، والتلقيح، وتطبيق التقنيات الرقمية في مجال الرعاية الصحية، وابتكارات أخرى.

وسيجري استعراض تقارير حول مواضيع من بين عناوينها "التقييم المستقل لسلامة وفعالية لقاح سبوتنيك-في"، "كوفيد-19 والأطفال"، "الخبرات في مجال إعادة التأهيل العصبي لمرضى كوفيد-19 من ذوي التدهور العقلي والوظيفي"، "كوفيد-19. خبرات العلاج في تركيا"، "التقنيات الابتكارية في مجال إعادة تأهيل مرضى كوفيد-19" وعناوين أخرى.



المصدر: RT