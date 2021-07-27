الخارجية الروسية: التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن موسكو تنطلق من أن "التناقضات الداخلية في تونس سوف تجد حلها ضمن المجال القانوني حصريا". كما أعربت الخارجية عن أملها في أن "تستمر علاقات الصداقة بين روسيا وتونس وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبي بلدينا".

وأشارت الوزارة إلى أن التقارير الواردة من تونس تشير إلى هدوء الأوضاع في عاصمة البلاد ومدنها الكبرى بشكل عام، وأن المطار الدولي والمرافق العامة ووسائل النقل في البلاد تعمل بشكل طبيعي.

المصدر: "تاس"