مقتل شخص وفقدان 3 آخرين جراء فيضانات في سوتشي بجنوب روسيا

قتل شخص واحد وفقد 3 آخرون في منقطة نهر ماتسيستا بمدينة سوتشي في جنوب روسيا، جراء الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة.

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وأفادت فرقة الإنقاذ والبحث المحلية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية بأن الأشخاص الأربعة كانوا جميعهم على متن سيارة واحدة، " وتمكن واحد منهم النزول من السيارة، وتم العثور على جثته في النهر في الصباح الباكر".

من جانبها أفادت دائرة التحقيق في إقليم كراسنودار بأن أحد المفقودين طفل. ويجري المحققون المحليون تحقيقا في ملابسات الحادث، وحددوا أن سائق سيارة "تويوتا" خرج من الجسر عبر نهر ماتسيستا، الأمر الذي ادى إلى سقوط السيارة في النهر.

وقالت النيابة العامة للإقليم أن 5 أشخاص كانوا على متن السيارة لحظة وقوع الحادث.

المصدر: تاس