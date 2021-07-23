بالفيديو.. انهيار جسر جراء الأمطار الغزيرة في سيبيريا

أسفرت الأمطار الغزيرة في إقليم زابايكاليه الروسي إلى انهيار جسر لخط السكك الحديدية العابر لسيبيريا، مما تسبب في وقف حركة القطارات في كلا الاتجاهين.

إقرأ المزيد

وتم وقف الحركة أيضا في الطريق السريع "آمور" في منطقة قرية بوغوماغكوفو.

وأسفرت الأمطار الغزيرة أيضا عن غرق أكثر من 900 قطعة أرض خاصة. واضطر سكان مدينة شيلكا للتحرك والتنقل على متن القوارب.

وتسبب هطول الأمطار في تدمير 5 جسور أخرى في منطقة تشيرنيشيفسكي بالإقليم.

ولم تعلن سلطات الإقليم عن وقوع ضحايا بين السكان.

المصدر: RT