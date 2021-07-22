الخارجية الروسية: روسيا لم ولن تستخدم مسألة نقل وإمداد الغاز "كسلاح"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا لم تستخدم قط مسألة نقل الغاز وتوفير موارد الطاقة كسلاح ولا تنوي القيام بذلك.

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس، "روسيا لم تستخدم قط إمدادات الطاقة أو قضية (الترانزيت) نقل الغاز كسلاح ولا تنوي أن تفعل ذلك في المستقبل". منوهة بأن البلاد دعت مرارا وتدعو باستمرار إلى عدم تسييس التعاون في مجال الطاقة.

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وأضافت زاخاروفا: "لم تكن لدينا نية أبدا عدم إمداد أوكرانيا بالغاز عبر أوكرانيا، هذه المسألة ذات طبيعة تجارية بحتة ، وهي من اختصاص الكيانات الاقتصادية ذات الصلة".

المصدر: نوفوستي