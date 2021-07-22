موسكو.. إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا ممكنة في جميع المراكز

أعلنت نائب عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أنه من الممكن الآن القيام بإعادة التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع مراكز التطعيم بموسكو.

وقالت راكوفا إن السلطات الصحية تواصل العمل على توفير الإمكانيات والقدرة على تحصين السكان ضد وباء كورونا.

وأكدت أنه "بداية من اليوم، 22 يوليو، سيكون من الممكن الحصول على التطعيم الثاني باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" (Sputnik Light) أو "سبوتنيك V" في جميع مراكز التطعيم الحالية، وهي 119 عيادة، و45 نقطة بموسكو، ومراكز الخدمات المدنية العامة".

وأشارت نائب عمدة موسكو إلى أنه يوصى بإعادة التطعيم ضد فيروس كورونا بعد مرور 6 أشهر من التلقيح الأول.

وأوضحت أن إعادة التطعيم سيساعد في تكوين حماية إضافية للجسم ضد الإصابة بسلالات جديدة أكثر عدوانية.

المصدر: نوفوستي