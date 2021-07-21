البطريرك كيريل يدشن كاتدرائية "أيقونة قازان للسيدة العذراء" في تتارستان

أقام غبطة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا قداس بعث كاتدرائية "أيقونة قازان للسيدة العذراء" في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، بعد إعادة تشييدها الذي استمر منذ 2016.

وقبل طقوس التدشين، شارك عدة آلاف من المصلين في موكب ديني مهيب حاملين أيقونة "قازان للسيدة العذراء" من كاتدرائية البشارة في قلعة قازان إلى "كاتدرائية الإيقونة".

وبسبب قيود وباء كورونا، لم يسمح بدخول الكاتدرائية إلا لحوالي 300 شخص، فيما شاهد باقي المصلين المراسم عبر شاشتي فيديو كبيرتين نصبتا في باحة الكاتدرائية.

وبنيت كاتدرائية "أيقونة قازان للسيدة العذراء" في دير العذراء عام 1808 وتم تدشينها في 30 مايو من نفس العام في موقع معجزة استعادة تلك الإيقونة، التي تتوسط أقدس المقدسات عند الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم المسيحي.

وحدثت معجزة استعادة الأيقونة، بعد أكثر من قرن على اختفائها، حيث أحضرت إلى روسيا عام 1438 من القنسطنطينية.

وحسب الرواية الكنسية، عثرت عليها عام 1579 يافعة تدعى ماترون البالغة من العمر 9 أعوام في مكان أرشدت إليه في المنام.

وفي عام 1932 قامت السلطات السوفيتية بتدمير الكاتدرائية وأغلقت الدير ونقلت مبانيه إلى عائدية مؤسسات حكومية أخرى، في إطار حملة القمع التي شنت على المقدسات الدينية وطالت عموم البلاد واستهدفت دور العبادة فيها.

ومنذ التسعينات من القرن الماضي بدأت عملية إعادة الدير إلى الكنيسة وانطلقت أعمال إعادة بنائه.

وفي عام 2015 وقع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف مرسوما نص على إعادة بناء الكاتدرائة، في إطار عماية شاملة لترميم مقدسات الجمهورية شملت دور العبادة فيها على اختلافها.

وفي نهاية مراسم التدشين، منح البطريرك كيريل وسام القديس سرجيوس من رادونيج من الدرجة الأولى لمينيخانوف، ووسام القديس أندريه "راسم الأيقونات" للرئيس الأول لتتارستان منتيمير شايمييف، تكريما لهما على جهودهما المميزة في إعادة بناء الكاتدرائية.

المصدر: نوفوستي