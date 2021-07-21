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إعلان حالة الطوارئ في أقليم كاريليا الروسي بسبب حرائق الغابات

أخبار روسيا

إعلان حالة الطوارئ في أقليم كاريليا الروسي بسبب حرائق الغابات
Sputnik
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أعلنت حكومة إقليم كاريليا شمال غربي روسيا اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في كافة أراضي الإقليم بسبب حرائق غابات ضخمة.

وحسب المعلومات الأخيرة، فإن كاريليا تشهد حاليا 38 حريقا على مساحة تزيد عن 7100 هكتار (70 كيلومترا مربعا)، وتمت السيطرة على 15 منها على مساحة 1000 هكتار، فيما تم إجلاء 600 شخص من المناطق المنكوبة.

وأوضح رئيس كاريليا أرتور بارفينشيكوف أن نظام حالة الطوارئ يسهل للسلطات إجراءات تخصيص الأموال من الميزانية لمكافحة حرائق الغابات.

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يذكر أن نظام الطوارئ بسبب حريق الغابات يسرى مفعوله في 10 مناطق أخرى من البلاد، منها اثنتان يشمل هذا النظام كافة أراضيهما، وهما مقاطعة تشيلابينسك وسط البلاد وجمهورية ياقوتيا في سيبيريا.

المصدر: وكالات

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