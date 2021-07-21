"كان فاقدا لأهليته العقلية".. تفاصيل جديدة عن جزار مدرسة قازان

قالت لجنة المراقبة الاجتماعية، إن الأطباء النفسيين الذين فحصوا في موسكو، إيلناز غاليايفيف الذي أطلق النار في المدرسة رقم 175 في قازان، كان فاقدا لرشده وقت ارتكاب الجريمة.

وذكرت اللجنة أنه وفقا لمعلوماتها، أقر معهد الطب النفسي الاجتماعي والطب الشرعي الحامل لاسم سيربسكي بموسكو أن غاليايفيف لم يكن في أهليته العقلية عن ارتكابه الجريمة الجماعية.

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ونوهت صحيفة ONK-Gazeta الناطقة باسم اللجنة بأنه سيتم نشر هذه التفاصيل في المستقبل القريب.

وأدى حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 11 مايو في مدرسة بمدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية إلى مقتل 7 تلاميذ ومعلمتين اثنتين، وإصابة 23 شخصا. وتم نقل 9 مصابين، 5 أطفال و4 كبار، إلى موسكو لتلقي العلاج.

من جانبه قال مصدر في لجنة التحقيق الروسية، لوكالة "نوفوستي" إن الفحص النفسي للمتهم إيلناز غاليايفيف، لا يزال مستمرا.

المصدر: إنترفاكس