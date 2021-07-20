إخراج راكبين من طائرة في فلاديفوستوك لتشاجرهما على مقعد بجوار النافذة

قالت شرطة فلاديفوستوك، إنه تم إخراج راكبين ثملين من طائرة قبيل إقلاعها في رحلة فلاديفوستوك - موسكو، بسبب تشاجرهما على مقعد بجوار النافذة.

ونوهت الشرطة، بأن الاثنين المذكورين، من سكان مقاطعة ياروسلافل بشمال شرق موسكو.

وفي التفاصيل، ذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغا بحدوث خلاف تلاه شجار بين راكبين على متن الطائرة التي كانت تستعد للمغادرة من فلاديفوستوك إلى موسكو.

Во Владивостоке сняли с рейса двух пассажиров, не поделивших место у окнаhttps://t.co/yulNs484yxpic.twitter.com/kNQNK0O41I — РИА Новости (@rianru) July 20, 2021

وأضافت الشرطة في بيانها: "وعلى الفور صعد عناصر من شرطة المطار إلى الطائرة، حيث احتجزوا ورافقوا إلى مركز الشرطة رجلين من سكان مقاطعة ياروسلافل، عمر الأول 56 عاما والثاني 30 عاما. وتبين أن الرجلين صعدا إلى الطائرة وكانا ثملين بعد تناول المشروبات الكحولية، ونشأ بينهما خلاف حول من سيجلس عند النافذة، واستخدم الاثنان خلال ذلك الألفاظ النابية، وانتهكا النظام العام". وبعد ذلك، قرر قائد الطائرة عدم السماح لهذين المخالفين بمتابعة الرحلة، وتم إخراجهما من الطائرة.

وأشارت الشرطة، إلى أنه نظمت بحقهما محاضر حول ارتكاب المخالفات الإدارية، بتهمة إثارة الشغب في الأماكن العامة بعد تناول المشروبات الكحولية. يواجه المخالفان، احتمال الاعتقال الإداري لمدة قد تصل إلى 15 يوما.

المصدر: نوفوستي