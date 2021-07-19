رقعة الحرائق في جمهورية كاريليا الروسية تتجاوز 4,3 ألف هكتار (فيديو)

أعلنت سلطات جمهورية كاريليا الروسية اليوم الاثنين أن 25 حريق غابات تستعر حاليا في أراضيها على مساحة تتجاوز 4,3 ألف هكتار.

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وقالت سلطات الجمهورية الواقعة شمال غربي روسيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، إن 387 شخصا يشاركون في إخماد الحرائق، إلى جانب استخدام 77 قطعة من آليات الإطفاء.

وذكرت السلطات أن أحد أسباب الحرائق هو الجفاف الذي أصاب المنطقة للمرة الأولى في تاريخها.

وأشارت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في الجمهورية إلى أن فرق إطفاء من أقاليم روسية أخرى تم إرسالها إلى كاريليا لتعزيز الجهود المبذولة للسيطرة على النيران، وأن السلطات قامت بإجلاء الأهالي في عدد من البلدات المهددة.

المصدر: "نوفوستي"