بيسكوف: الكيانات تبحث عن حل وسط في قضية تحصين السكان من كورونا وموسكو أثبتت نجاعتها في مكافحة الوباء

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن السلطات الإقليمية في روسيا تبحث عن الحل الوسط في موضوع تحصين السكان ضد فيروس كورونا.

وأضاف ممثل الكرملين للصحفيين اليوم الاثنين: "يتخذ رؤساء الكيانات، باستمرار القرارات مع الأخذ بعين الاعتبار أولا وقبل كل شيء، ضمان صحة الناس وحياتهم، وهذه هي الأولوية الرئيسية".

وتابع بيسكوف: "كذلك يتم بالطبع، اتخاذ القرارات مع مراعاة الحفاظ على قدرة الاقتصاد على الاستمرار وكذلك قطاعات الاقتصاد المختلفة. وخلال كل ذلك يتم التركيز على مصالح المواطنين بشكل أساسي. لذلك، في كل مرة تجري محاولات للعثور على نقطة الوسط الذهبي".

وشدد بيسكوف، على أن سلطات مدينة موسكو أثبتت مرات عديدة نجاعة وفعالية عملها، في مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: تاس