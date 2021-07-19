ميشوستين يكلف نوابه بالإشراف على عمل الدوائر الفيدرالية

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم إنه وزع بين نواب رئيس الحكومة، مهام الإشراف على عمل الدوائر الفيدرالية.

وذكر رئيس الحكومة، أنه تم توزيع هذه المهام على الشكل التالي:

- الدائرة الفيدرالية المركزية - ديمتري غريغورينكو

-دائرة سيبيريا الفيدرالية - فيكتوريا أبرامشينكو

-الدائرة الفيدرالية الشمالية الغربية - تاتيانا غوليكوفا

-دائرة الأورال الفيدرالية - يوري بوريسوف

-الدائرة الفيدرالية الجنوبية - مارات خوسنولين

-دائرة الفولغا الفيدرالية - دميتري تشيرنيشينكو

-دائرة شمال القوقاز الفيدرالية - الكسندر نوفاك

وبقي يوري تروتنيف مشرفا على دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كل مشرف، سيكون مسؤولا عن التنمية الاجتماعية للمنطقة المخصصة له، وعن مدى كفاءة إنفاق أموال الميزانية هناك، وما إذا كان هذا الإنفاق يلبي احتياجات الناس وكيفية مراعاة انضباط الميزانية.

وقال: "يجب كذلك تركيز الاهتمام الشديد بشأن حل مشاكل ضمان النمو الاقتصادي للكيانات الروسية، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخلق فرص عمل جديدة".

وأضاف أنه يجب تنفيذ كل هذه المهام في كل من دائرة فيدرالية بشكل إجمالي، وفي كل من الكيانات المكونة لها.

المصدر: تاس