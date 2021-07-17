روسيا.. تصديق قوائم حزب "الخضر" للانتخابات البرلمانية المقبلة

صدقت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا قوائم حزب "الخضر" للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.

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وتضم القائمة الفدرالية للحزب 232 عضوا، فيما تضم قائمة الحزب للدوائر ذات المقعد الواحد 94 مرشحا.

كما سجلت اللجنة 14 ممثلا كامل التفويض عن حزب "الخضر" وثلاثة مفوضين له للشؤون المالية، وسيتم إرسال قوائمهم إلى اللجان الانتخابية الإقليمية.

وفي 12 يوليو قدم حزب أنصار البيئة "الخضر" الروسي إلى لجنة الانتخابات المركزية أوراقا خاصة بطرح مرشحين عنه للمشاركة في انتخابات مجلس النواب (الدوما) التي ستجرى في الفترة من 17 حتى 19 سبتمبر، بالتزامن مع انتخابات محلية مختلفة المستويات.

المصدر: "إنترفاكس"