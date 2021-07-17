اختتام البروفة العامة لمعرض "ماكس -2021 بضواحي موسكو (فيديو)

اختتمت البروفة العامة للبرنامج الصيفي لمعرض "ماكس-2021" الدولي للطيران بضواحي العاصمة الروسية موسكو بتحليق مقاتلتين من طراز "سو-30" الروسية، وفقا لوكالة "نوفوستي".

وأشارت الوكالة إلى أن المعرض الذي سيشاهده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضيوف أجانب، يركز هذا العام على استعراض طائرات مدنية واعدة، هي "إم إس 21-200" و"إم إس 21-300" و"إيل-114-300" وطائرة "سوخوي سوبرجيت" المستخدمة حاليا.

أما الجزء العسكري من البرنامج فكان تقليديا، إذ شاهد الصحفيون تحليقات مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس، ومقاتلة "ميغ-35" الخفيفة من الجيل 4++، ومقاتلة "سو-30"، إلى جانب طائرة "ياك 152" التدريبية.

وسيجري معرض "ماكس 2021" في مدينة جوكوفسكي بمقاطعة موسكو في الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجاري. وتعتبر وكالة "نوفوستي" الروسية شريك المعرض الإعلامي العام، فيما ستقوم وكالة "سبوتنيك" بتأمين تغطيته الإعلامية بصورة رسمية.

المصدر: "نوفوستي"