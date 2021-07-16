الرقابة الروسية: مستوى انتشار سلالة "دلتا" في بلادنا بلغ في يوليو 70%

أشارت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، آنا بوبوفا، إلى أن كثرة تحوّر فيروس كورونا تثير القلق.

وقالت، بوبوفا إن مستوى انتشار سلالة "دلتا" في روسيا بلغ في منتصف يوليو نحو 70%، مع العلم أن شهر أبريل لم يشهد إلا حالات نادرة للإصابة بها. أما يونيو الماضي فبلغ مستوى انتشار "دلتا" فيه 41%.

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جاء ذلك على لسانها في اجتماع هيئة رئاسة مجلس التنسيق الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا لدى الحكومة الروسية.

ومضت قائلة:" من أجل تخفيض تفاقم تحور فيروس كورونا من الضروري الالتزام بكل التدابير الوقائية الصحية".

وأوضحت قائلة :" أريد أن ألفت انتباهكم إلى نتائج تحليلنا الخاص بتداول سلالات مختلفة وإعلان منظمة الصحة العالمية عن قلقها من قدرة سلالة "دلتا" على الانتشار السريع".

واستطردت قائلة إن السبيل الوحيد للحد من كثرة تحور الفيروس هو التطعيم بأكبر قدر ممكن والالتزام بالتدابير الوقائية الصحية".

يذكر أن نائب رئيس معهد الوبائيات لدى هيئة الرقابة الروسية ، ألكسندر غوريلوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن قدرة سلالة "دلتا" على نقل العدوى تزيد 3 أضعاف عن قدرة سلالات أخرى.

المصدر: نوفوستي