الكرملين يتحدث عن تدابير لدعم منيسك في وجه العقوبات الغربية الخانقة

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن تعليمات صدرت للحكومة عقب الاجتماع بين رئيسي روسيا وبيلاروس، للعمل على قضايا دعم مينسك على خلفية العقوبات الغربية الخانقة.

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وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي بهذا الشأن: "بالفعل، قضايا دعم بيلاروس على خلفية هذه العقوبات الخانقة، ظهرت في جدول الأعمال".

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين عمن سيعد هذه الخطة وما هي معالمها الرئيسة: "لقد تم إعطاء تعليمات للحكومتين وهما تعملان في هذا الاتجاه".

وكانت ناتاليا إيسمونت، المتحدثة باسم رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قد ذكرت في وقت سابق أن تعليمات صدرت لحكومتي البلدين، عقب المحادثات بين قائدي بيلاروس وروسيا في سان بطرسبورغ، لوضع خطة مشتركة لمواجهة العقوبات.

المصدر: نوفوستي