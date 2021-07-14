الخارجية الروسية: تصريح ماس حول لقاحنا ضد كورونا يهدف إلى تنحيته من الأسواق

أكدت وزارة الخارجية الروسية عدم وجود أي دولة "متضررة" بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، معتبرة أن تصريح وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، حول ذلك يهدف لتنحية المصل الروسي من الأسواق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تدوية عبر تطبيق "تيليغرام" اليوم الأربعاء: "نطلب تسمية قائمة ما يسمى بالدول المتضررة لكي يكون لتصريح السيد ماس أي أساس. لا نعلم أي شيء عن مثل هذه الدول".

وتابعت زاخاروفا: "هناك دول تسلمت اللقاح الروسي كمساعدة، دول تشتري اللقاح الروسي، دول تنتجه في أراضيها، بينما لا توجد هناك أي دول متضررة باللقاح الروسي أو المطالب السياسية المزعومة المرتبطة به".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "كما لا توجد أي شكوك في أن ما يعرضه ماس حول "ضمان الخيارات البديلة" يهدف إلى تنحية سبوتنيك V خارج قواعد التنافس".

وسبق أن أعرب وزير الخارجية الألماني عن قلقه من تزايد نفوذ روسيا والصين في العالم من خلال تصدير لقاحاتهما ضد فيروس كورونا، داعيا إلى "ضمان خيارات بديلة" لها.

المصدر: وكالات