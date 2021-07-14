مجلس الأمن الروسي: سنرد بأشد الطرق على استفزازات مماثلة لحادث المدمرة البريطانية قبالة القرم

أعلن مجلس الأمن الروسي اليوم الأربعاء عزم موسكو الرد بأشد الطرق على استفزازات مماثلة لحادث انتهاك المدمرة البر يطانية للمياه الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وفي مقابلة صحفية قال ميخائيل بوبوف، نائب سكرتير المجلس: مثل هذه التصرفات لن تتوقف روسيا عن منعها بأشد الطرق، بصرف النظر عن جنسية السفينة المنتهكة".

وتابع المسؤول: "نقترح على معارضينا أن يفكروا مليا فيما إذا كان من المجدي عليهم تنظيم كهذه استفزازات، نظرا لإمكانيات القوات المسلحة الروسية".

ووصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي حادث مدمرة "ديفندر" البريطانية في البحر الأسود يوم 23 يونيو بـ "الاستفزاز الممنهج التي تم منعه في وقت مناسب".

يتبع..