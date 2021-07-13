صندوق الاستثمار الروسي يرجح موعد اعتماد اللقاح "سبوتنيك v"من قبل الصحة العالمية

رجح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، كيريل دميترييف، أن تتم الموافقة على اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية في الخريف القادم.

وقال دميترييف، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن توافق منظمة الصحة العالمية على اللقاح في الخريف".

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وأوضح: "نتوقع حدوث ذلك ربما في سبتمبر أو أكتوبر، لكن مرة أخرى كل هذا يتوقف عليهم".

وأشار دميترييف إلى أن جميع العمليات الضرورية المتعلقة بالتفتيش والتحقق من قبل منظمة الصحة العالمية جارية في الوقت الحالي بالنسبة للقاح الروسي.

وتم تسجيل "سبوتنيك v" في 67 دولة، وتُظهر البيانات من الجهات التنظيمية في عدد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وصربيا والبحرين والمجر والمكسيك، ودول أخرى، التي تم الحصول عليها أثناء تطعيم السكان، أن "سبوتنيك v" هو أحد أكثر اللقاحات أمانا وفعالية ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي