روسيا.. 25140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 25140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و710 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5403)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2566)، ثم مدينة بطرسبورغ (2029).

وسجل المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن 16429 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و808473 إصابة، منها 5 ملايين و216648 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 143712 حالة.

المصدر: RT