مقاتلتان روسيتان ترافقان طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

رافقت مقاتلتان روسيتان طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود، حسبما أوردت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد.

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وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع في الوزارة إن أجهزة الرادار التابعة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية رصدت اليوم 11 يوليو هدفين جويين فوق البحر الأسود يقتربان من الحدود الروسية. وأردف المركز أن مقاتلتين من طرازي "سو-30 إس إم" و"سو-27" تم إرسالهما إلى المنطقة من أجل التعرف على الهدفين المذكورين ومنع حدوث انتهاك للحدود الوطنية.

وتابع بيان المركز أن الطيارين الروس عرفوا الهدفين على أنهما طائرتا استطلاع من طرازي "إي بي - 3 إي آريس" و"سي إل-600 تشالنجر"، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية، مضيفا أن المقاتلتين الروسيتين رافقتاهما فوق مياه البحر الأسود.

المصدر: "تاس"