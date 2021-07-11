روسيا.. فتح تحقيق في مقتل قافز بالمظلة في مقاطعة موسكو

بدأت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا أوليا في حادث مقتل مظلي جراء اصطدامه بالأرض في مقاطعة موسكو، حسبما أفادت مسؤولة باللجنة، اليوم الأحد.

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وفي تصريحات صحفية قالت يلينا ماركوفسكايا، كبيرة المساعدين لرئيس فرع المواصلات بلجنة التحقيقات الفدرالية بمقاطعة موسكو، إن قرارا إجرائيا سيتم اتخاذه بناء على نتائج التحقيق الأولي.

وبحسب أجهزة التحقيق فقد وقع الحادث مساء السبت 10 يوليو بمهبط في منطقة روزا (غرب مقاطعة موسكو)، حيث لقي رجل حتفه جراء اصطدامه بالأرض أثناء ممارسته رياضة القفز بالمظلة.

وتعمل أجهزة التحقيق حاليا على تحديد ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي