القرم تسجل أعلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة

سجلت شبه جزيرة القرم 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح ذلك أقصى زيادة في حالات الإصابة بالفيروس خلال يوم واحد منذ تفشي الجائحة.

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وكتب رئيس القرم، سيرغي أكسيونوف، في شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: "سجلت القرم أمس السبت، 368 إصابة جديدة بكورونا، ومنها 286 حالة أثناء زيارة الناس إلى المستشفيات، ومنهم 73 شخصا كانوا في اتصال مع المرضي، كما تم نقل 9 حالات من الخارج".

وأفادت أكسيونوف أيضا بأن 153 شخصا تعافي خلال اليوم الأخير، فيما أجرت المختبرات المحلية 5675 اختبارا لفيروس كورونا.

ودعت سلطات شبه الجزيرة سكان وضيوف المنطقة إلى ارتداء القمامات والامتناع عن زيارة الأماكن العامة دون حاجة والتسمك بالمسافة الاجتماعية.

وكانت الجمهورية قد سجلت رقما قياسيا سابقا في عدد الإصابة بكورونا في يناير الماضي عندما بلغت الحصيلة 360 شخصا خلال يوم واحد.

المصدر: تاس